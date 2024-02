Señor director:

Caminando por las calles del casco céntrico de la ciudad de San Juan,en medio del calor reinante, comprobé una dura realidad. Las veredas llenas de hojas en pleno verano no es buen síntoma del estado sanitario en que se encuentran los árboles. Lo que es propio del otoño ya lo tenemos en este tiempo, lo que quiere decir que los árboles no están cumpliendo con el ciclo previsto por la naturaleza. No se si es falta de agua, que las plantas están enfermas o algún otro factor que está incidiendo para que se de este fenómeno.



Considero que habría que asignar a algunos expertos en arbolado o ingenieros agrónomos para que hagan un estudio de lo que está pasando y aconsejen de que manera se puede evitar.



Delia María Vildozo

Vecina de la zona de Desamparados

Capital - San Juan