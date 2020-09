Señor director:

Presencié una manifestación espontánea, en orden, donde se cantó el himno y la marcha a San Lorenzo. Todos con tapabocas. No hubo partidismo ni discursos populistas. Especialmente un tema central expresado en los carteles: Defender la Justicia. Sabemos que sólo una Justicia honesta defiende la verdad. Sólo la verdad ilumina el buen camino. No recuerdo haber presenciado algo igual en mi provincia. Pido a Dios despierte el verdadero sentimiento patrio (no partidismos), para lograr la unión tan necesaria para el bien de nuestra Argentina.



En ese mismo atardecer escribí:

"Estamos en el atardecer de nuestra Patria.../ Como este atardecer.../

sin los brillos, ni cantos de la mañana.// Es la incertidumbre por lo incierto.../ entrar en la oscuridad del camino.../ como navegante sin brújula.../ Es respirar el entorno entristecido/ brazos y fuerzas adormecidos/ jóvenes sin destino.../ Es ver mayores agobiados/ por no ver la Verdad, la Justicia/

que es la luz para hacer Patria/ Sin honestidad... no hay destino.../ ¿Qué será de nuestra Patria?.../

¿Podrán comprender nuestros retoños/ que sólo con la Verdad y Justicia/ la salvamos?/ ¿Serán valientes en luchar por encontrarla?/... Y así el amanecer/ será el mañana de la Patria".

Beatriz Albaladejo

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales