Señor director:

Recientemente, en la Casa Natal de Sarmiento, se festejó el 73º aniversario de la creación del Ateneo Cultural Femenino Paula Albarracín de Sarmiento. La actual presidenta, Mary Mansilla de Rivero, organizó un emotivo acto, donde pudimos recordar no sólo a doña Paula, sino a mujeres fundadoras de la institución como Cesarea Garramuño de Godoy. Destaco la disertación de la nieta de Victorina Navarro de Maurín, presidenta y cofundadora de la entidad, María del Carmen Maurín. Como las palabras de Gloria Villafañe, nieta de doña Cesarita. De gran valor destaco el espíritu de todas las mujeres pertenecientes a una época donde no se reconocía su rol en la sociedad. Por ello, me inspiro en el sentimiento de admiración hacia esas grandes de espíritu pioneras de nuestro presente. Comunico en esta breve nota a nuestra comunidad, (gracias a la publicación de DIARIO DE CUYO) la importancia de esta institución, por cumplir una labor cultural necesaria, marcando valores y acciones tan necesarios en este presente.