Señor director:



Por medio de esta carta del lector quiero hacer mención a la tala de árboles que se llevó a cabo hace unos días en Caucete. El hecho ocurrió cuando un particular dispuso el corte de varios ejemplares de pinos que se encontraban en un espacio común del Barrio Huarpes de ese departamento. Por comentarios de los vecinos, me enteré que el objetivo de la tala fue despejar el lugar contiguo a un complejo de departamentos que han sido construidos en las inmediaciones. Este avasallamiento que tuvo como víctimas a una media docena de pinos plantados hace casi 70 años, se realizó sin ninguna autorización municipal, un domingo por la tarde, interrumpieron el tránsito de una calle, utilizando motosierras y otras herramientas especiales para tal fin. Por fortuna, los vecinos del barrio impidieron que se continuara con la tarea, avisando a la Policía y colocando una denuncia tanto en la Seccional 9na como en el Juzgado de Faltas. Esto no quiere decir que se haya solucionado el problema, ya que se desconoce si el particular utilizará algún otro recurso para concretar su objetivo. Este es un hecho lamentable del cual todos los sanjuaninos debemos tomar conciencia de cómo se actúa en desmedro del arbolado público, un recurso que debemos cuidar porque es vital para la supervivencia de los seres vivos.





Eduardo Quinteros DNI 14.927.012