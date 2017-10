En nombre de mis alumnos y exalumnos del Colegio "Nuestra Señora del Rosario de Andacollo'', y en el mío propio, deseo manifestar el profundo malestar que a ha causado la torpe actitud de quienes tienen en sus manos el manejo político de Chimbas, especialmente el área Cultura. Esto es el atropello que ha sufrido esta institución, al despojar del monolito y la consiguiente placa conmemorativa referida al cruce del Comandante Juan Manuel Cabot y su ejército por la calle Salta, otrora "Las Tapias''. Si bien el sitio se hermoseó con otras leyendas similares y una estatua, el hecho de haber despojado nuestra contribución y la del mismo municipio, resulta un acto que se acerca a la barbarie.



Nuestro monolito fue erguido como corolario de un proyecto, cuyos principales protagonistas fueron los alumnos, quienes con el noble afán de identificar y registrar los sitios históricos de su departamento, trabajaron denodadamente, viendo ahora truncado su empeño por mezquinos intereses políticos. Tal proyecto está legitimado por la Ordenanza Municipal Nº 1400/CD/05, que reza en su artículo Nº 1: "Autorizase al Ejecutivo Municipal a la construcción de un monolito sobre la actual calle Salta, cercano a la intersección con calle Saavedra, donde se inscriba en una placa lo siguiente: "Que por esta Tradicional Vía Chimbera circularon, hace casi 200 años, las Tropas que Coadyuvaron al General José de San Martín a consumar su heroica Gesta Libertadora, 1817 - 2005''.



La idea de este proyecto nació de quien escribe esta nota, junto con sus alumnos, colegas, y equipo de conducción. También tuvo que ver - en su inquietud por la cultura de Chimbas - el impulso del primer cura párroco, presbítero Ricardo Báez Laspiur, quien en varias ocasiones me manifestó su deseo de recuperar la historia departamental. Por esto mismo, vemos que su memoria ha sido mancillada. Esperemos que nuestra sencilla placa se reubique o por lo menos que nos la devuelvan. No puedo creer, que por cuestiones o rencillas políticas, de las cuales somos ajenos, se haya procedido de tal manera. Sólo me cabe decir, ya que estamos hablando de la gesta sanmartiniana, aquella frase que dijo El Libertador: "La soberbia es una discapacidad que suele afectar a Pobres Infelices Mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder".