Señor director:



Estamos pasando por uno de los peores momentos vinculados a la propagación del virus covid-19 por lo que el cuidado debe ser extremo y no confiarse con acciones que pueden llevar al contagio. No es para que vivamos asustados, pero creo que hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones y no relajarse.



El síntoma de la temperatura corporal, aunque aveces no esté presente en las primeras etapas de la enfermedad es uno de los indicativos más precisos. Pero he visto con cierto asombro que hay lugares públicos en los que no se toma ninguna precaución para saber si la gente es portadora o no del virus. De no hacerse un test o un hisopado, no se toman otras precauciones y, a mi criterio, eso es lo que ha provocado la ola de contagios que tenemos actualmente.