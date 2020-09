Señor director:



Los aumentos de precios en los alimentos parecen incontrolables. Las frutas y verduras, que solían ser productos accesibles para los sanjuaninos, se han vuelto casi artículos de lujo. Sin dudas que detrás de la pandemia y de la crisis económica a nivel país, hay una gran especulación de parte de quienes quieren sacar provecho de esta tragedia que vive la humanidad. Creo además que los organismos de control estatal están fallando y no hacen mucho esfuerzo en inspeccionar si quienes venden verduras cumplen con el pago de impuestos. Porque la venta en negro es ganancia neta para quien vende. Quizás mi comentario sea antipático. Pero la ley tiene que ser pareja para todos. Hay quienes por un pequeño quisco de 2x2 metros cuadrados pagan impuestos. Pero no es lo mismo con quienes venden verduras y frutas, por ejemplo, que tienen ganancias del 100% y cada día aumentan más los precios. Esta carta que comparto con los lectores es porque siento que hay mucha injusticia y se "avivan" con los precios, cuando nosotros los trabajadores ya no nos alcanza para llegar a fin de mes. Espero que las autoridades provinciales hagan algo para terminar con esta especulación de precios, porque nos perjudica a todos.

Rodolfo Pérez

DNI 8.290.298