Señor director:



Después de tantos consejos que se dieron en los medios de comunicación durante años, hay gente que no aprende. Me refiero al uso del celular cuando se está conduciendo. Hombres y mujeres por igual en vehículos más o menos costosos, no importa. Lo cierto que muchos transgreden, no sólo las leyes de tránsito, sino que también ponen en peligro sus propias vidas y las de muchas otras personas.



Todo lo que digo lo veo a diario. Para colmo, en varias ocasiones casi soy víctima de estas personas imprudentes que olvidan que están conduciendo un vehículo.



Es imprescindible que las autoridades sean más estrictas con estas conductas de conductores de automóviles y camionetas que ponen en peligro la vida de personas inocentes.