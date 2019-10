Señor director:



Este fin de semana que pasó, más precisamente el domingo fui a la denominada Ruta Interlagos con la intención de llevar a familiares que llegaron a San Juan de visita. Esto con el fin de que conocieran ese lugar tan promocionado turísticamente. Y, de paso, subirnos al catamarán, para hacer un paseo. Al llegar, a eso de las 11, me acerqué a la garita central a preguntar sobre la salida. En el lugar no sabían nada. Para colmo, tampoco hay cartelería que indique horarios u otra información al respecto. Pregunté en el parador. Las dos personas encargadas de tripular el catamarán no sabían sobre horarios de salida. No había nada preparado, por lo tanto debíamos esperar hasta pasadas las 13. Luego de esa hora supimos que los encargados de los botes de hidropedal (también muy promocionados) no iban a ir por las elecciones, según nos dijeron. Regresamos a las 13:30 a comprar boletos. Nos dijeron que si no suman un mínimo de 10 personas, el catamarán no sale. Esto que cuento le ha pasado a muchas personas que llevaron a familiares y amigos que vinieron de otras provincias y países. Como sanjuanino, realmente pasé mucha vergüenza. Pésima atención para el turista. Un servicio nulo. Y, la sensación de sentirme estafado con la promoción de un lugar abandonado por parte de quienes lo promocionan. Sería bueno que el gobierno provincial comunicara a la población si ese lugar está verdaderamente destinado al turismo o no. De esa forma, los sanjuaninos que con inocencia y orgullo queremos mostrar a los visitantes este lugar, no pasamos semejante bochorno.





Anselmo Affranchino DNI 13.912.845