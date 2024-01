Señor director:

A menudo vemos en distintos lugares de Capital y Gran San Juan a perros que no tienen dueños y dependen de la piedad de los seres humanos para poder sobrevivir. Esta situación se magnifica cuando tenemos temperaturas extremas como lo es el calor impiadoso que se da en San Juan. Por tal motivo, el pedido de auxilio para toda la comunidad de colocar recipientes con agua fresca y renovarlos de forma diaria. También otro recipiente con algo de alimento para perros. no cuesta nada juntarse entre vecinos y acordar cómo ayudar a estos animalitos que no tienen la culpa de haber sido abandonados. Desde ya, mil gracias por ser compasivos con los animales.