Señor director:



Hace unos días regresaba a San Juan desde Mendoza, por Ruta Nacional Nº40, que es la que comunica ambas provincias. A unos 30 kilómetros de Media Agua, Sarmiento, tuve un inconveniente con el neumático trasero de la moto en la que viajaba. Traté de arreglarla con los elementos que llevaba para este tipo de emergencias. La rotura era grave y no me permitió continuar el viaje. Tuve que caminar alrededor de 20 kilómetros con la moto al lado. Ninguna camioneta a la que le hice señas se detuvo para, al menos, ver qué me sucedía. Estaba al límite de mis fuerzas. Caminé mucha horas hasta llegar a la villa cabecera del departamento. Todo esto me hizo reflexionar sobre la necesidad de que hayan "auxilios" y cámaras de seguridad a lo largo de la Ruta 40, en los tramos San Juan-Mendoza, como San Juan-Jáchal. Ya sean auxilios privados o estatales, que puedan prestar ese servicio a los viajeros que se ven imposibilitados de continuar viaje de manera normal. Se gasta tanto dinero del Estado en cosas superfluas, que en casos como estos de quedar varados en las rutas, sería un dinero bien gastado o mejor dicho invertido, porque se puede salvar la vida de personas.