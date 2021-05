Señor director:



Qué tristeza enorme tengo hoy, al enterarme de la muerte de un chico de 8 años por covid-19. No quiero decir que cada vez que ocurre una muerte por este maldito virus de personas mayores no me pongo triste. Siempre me pongo triste. Pero en este caso, por tratarse de un niño de tan corta edad la angustia me invade.



¿Hasta cuándo? Me pregunto, vamos a tener que seguir soportando esto. Y para colmo he leído en este diario que se vienen otras enfermedades raras para Latinoamérica.



Ante este panorama, ¿no sería conveniente continuar en el área salud reforzando todo los recursos necesarios? ¿Debemos esperar que otro virus o enfermedad rara nos invada para recién reaccionar?



Considero que no, hay que salir de inmediato a reforzar todos los hospitales públicos que tenemos en la provincia. No es lógico que en medio de esta pandemia no sepamos qué hacer y que quienes lo sepan no quieran participar ayudando al prójimo.

Susana del Carmen Rodríguez

DNI 16.997.838