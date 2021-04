Señor director:



Recorriendo la Autopista A014, que es la Avenida de Circunvalación que rodea nuestra ciudad Capital, advertí con cierta preocupación varias cosas. Entre ellas, que la mayoría de los carteles indicadores, especialmente los que se encuentran sobre los carriles de circulación, están despintados, por lo que en algunos casos son pocos legibles o directamente no se lee nada. También son un problema las deformaciones o rebarbas que hay en muchos tramos, en especial desde la zona de Concepción a la altura de calle Salta hasta 9 de Julio, en zona de Desamparados. Es realmente muy peligroso transitar en ese segmento. Esta situación dificulta mucho el tránsito tanto para los propios sanjuaninos como para los automovilistas que no son de la provincia y que no conocen salidas o ingresos a la avenida. No se trata de problemas que sean nuevos. Desde hace ya varios años que la avenida de Circunvalación está en decadencia por el escaso mantenimiento que tiene. Las autoridades provinciales deberían reclamar ante la nación por el estado de esta autopista como de otras rutas de jurisdicción nacional que están en malas condiciones de transitabilidad.



José Manuel Quinteros

DNI 12.973.569