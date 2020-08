Señor director:



La ayuda alimentaria que se ha estado distribuyendo en estos días en las zonas más afectadas por el Covid-19 se ha hecho en forma indiscriminada y sin ningún tipo de banderías políticas ni de preferencia vecinal, según me consta y he podido observar. Lo que considero que no está bien es que no se haya aprovechado la ocasión para dar instrucciones a las familias o a las amas de casa sobre el aprovechamiento de esa mercadería, ya que aunque uno crea que toda la gente sabe cómo va a preparar un alimento, hay gente que lo desaprovecha sin darle la utilización apropiada. Sé que no es ningún arte preparar arroz u otra comidas con la mercadería que se distribuye, pero hay formas de hacerlo para que esa ración rinda más, se presente más sabrosa y resulte más alimenticia.

Susana Elizabeth Quiroga

DNI 18.986.021