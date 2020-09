Señor director :



Si hay un aspecto destacable durante los operativos que se han realizado para controlar los focos de contagio del Covid-19 es la asistencia que ha recibido la gente que quedó comprendida dentro de los departamentos o barrios más afectados. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano con la cooperación de los municipios correspondientes, durante los días que duró los bloqueos o los encapsulamientos, se les brindó asistencia en todo sentido, especialmente alimentaria y de elementos de higiene. Los alimentos incluyeron desde mercadería no perecedera hasta verduras y frutas, algo que pocas veces -al menos que yo sepa- se ha contemplado. Generalmente los bolsones de alimentos que se entregan en otros operativos o a través de distintas entidades, no incluyen verdura ni fruta, elementos de fundamental importancia dentro de la alimentación. Otro aspecto importante es que no sólo se contempló a los barrios más populosos o céntricos de cada departamento, sino que como en el caso de Caucete, la distribución de la ayuda alimentaria y de elementos de higiene llegó hasta los lugares más recónditos, es decir distritos muy alejados y de difícil acceso y hasta comunidades de pueblos originarios que están radicadas en zonas distantes. Tengo entendido que la ayuda fue necesaria por varios aspectos, al encontrarnos en Fase 1, era muy poca la movilidad de gente dentro de la provincia y tampoco los distribuidores pudieron circular. Había que garantizar de alguna manera que la gente tuviera los alimentos y creo que se consiguió. Un trabajo que se hizo con mucha responsabilidad y, fundamentalmente, con amor por el prójimo.



Eduardo Guzmán

DNI 13.002.976