Señor director:



Me pregunto por qué el presidente de OSSE no soluciona la grave situación que se vive en el barrio Foeva, centro urbano "residencial'', con muchos habitantes, convertido hoy, Siglo XXI, en un verdadero foco de contaminación. Me refiero específicamente a que los pozos negros están colapsados, donde la materia fecal inunda las viviendas, hogares con la presencia de muchos niños, corriendo graves problemas por la insalubridad y estando la red madre cloacal a poca distancia del mismo. Estamos ante un organismo autárquico, ¿qué sucede? Espero afronten esta verdadera urgencia demostrando capacidad y responsabilidad.





Beatriz Albaladejo DNI 4.413.700