Señor director:



Hay amores que inspiraron la pluma de los escritores más famosos de todos los tiempos, que por suerte quedaron plasmados en escritos de calidad universal. Uno de ellos fue el amor que se profesaron Romeo y Julieta, los amante de Verona, y tantos otros que hoy podemos recordar. Pero si de amores se trata, parece que ya se acabó el que le profesaba con tanto énfasis el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, a su postergado departamento, que bien podríamos parafrasear al insigne escritor de tangos, Juan Baüer, en su inolvidable "No te quiero más'', donde el funcionario nos dice, entre acordes arrabaleros: "No te quiero más, ni te puedo ver, no levanto la basura, ahora que tengo otro querer''. Así parece ser que le pasó a este amor, ya que hace más de dos meses que por zonas de Chimbas no se recoge la basura que los vecinos dejamos al pie de los basureros. Volviendo de esta manera a que Chimbas sea de nuevo el "basurero del Gran San Juan''.



Espero que esta realidad se revierta lo más pronto posible, ya que usted, señor intendente, ha sido electo para velar por el bien de Chimbas y sus habitantes.