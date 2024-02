Señor director:

En esta ocasión no voy a criticar al servicio de recolección de residuos de la Municipalidad de la Capital, sino a los vecinos de la zona comprendida entre las calles Catamarca, entre 9 de Julio y General Paz, en donde hay un contenedor para la basura que no es utilizado como tal. Por una cuestión que no me explico, hay gente que prefiere dejar los residuos al lado del contenedor y no dentro, lo que genera una contaminación ambiental que es muy molesta, al igual que las moscas y otros insectos que proliferan en la zona. El municipio envía en tiempo y forma el camión recolector, pero en ocasiones los vecinos esperan que haya pasado para recién tirar la basura, la que luego permanece hasta el camión pasa nuevamente.

Hago un llamado a la solidaridad de quienes arrojan los residuos para que sean más cuidadosos del ambiente.