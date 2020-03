Hay una costumbre que va en aumento en la provincia, sobre la que no se hace nada al respecto, a pesar de estar terminantemente prohibida y resultar muy peligrosa. Se trata de que cada vez son más los jóvenes que acostumbran salir a dar una vuelta en auto o camioneta, mientras llevan en sus manos un porrón de cerveza o de alguna otra bebida alcohólica que acostumbran a ingerir. Ya no se ocultan en algún bar u otros sitios públicos a beber, simplemente lo hacen mientras conducen, tomando a pico directamente de la botella, en clara transgresión a las disposiciones de tránsito en vigencia y a las normas de conductas que se deben tener en la vía pública, más aún si se está conduciendo cualquier clase de vehículo. Lo he podido comprobar en varios sitios que me ha tocado estar y es como si se tratara de una moda que va en aumento sin que nadie, por no decir la Policía de Tránsito, se encargue de controlarlo o prohibirlo.



Ahora me pregunto, si yo con sólo pararme unos minutos en cualquier esquina he podido advertir este peligroso comportamiento, no puede hacer lo mismo la Policía. A esto le sumaría el uso de celulares por parte de los conductores, que parece no pueden resistirse a esta peligrosa práctica mientras manejan.



En el caso de la ingesta de alcohol mientras se conduce, lo ideal es salir a controlarlo en horas de la noche que es cuando más se observa esta modalidad.



Creo que se hace necesario modificar algunas leyes para que pasen de la Justicia de Faltas a la Justicia Penal, ya que este tipo de conductas puede desencadenar accidentes fatales, con lo cual, las penas debería ser más duras.

Por Alberto Eduardo Torres DNI 13.082.971