Comisión Directiva década de 1970; Rosa Silveria Corts de Mazuelos, Abenamar Sarmiento, Rosa Acosta de Babsia, Carola Turchetti, entre otros.



Al 553 de la calle Tucumán, en Concepción, funcionaba la reconocida Biblioteca "Bartolomé Mitre'', que fue fundada el año 1910. Esta Biblioteca es todo un símbolo de la cultura y el libro. Siempre fue y es medio de consulta, sobre todo para los estudiantes. Muchos vecinos en época de estudiante visitábamos para consultar y como socios, pedir prestado un libro para completar o fortalecer nuestros estudios. Antes no era tan fácil acceder al libro y no existía internet. No obstante, los gobiernos equipaban las bibliotecas, (en todo el país) para que no faltara el libro que los estudiantes necesitábamos. La biblioteca Mitre, una de las más completas de la provincia, hoy funciona en calle Mendoza al 927 Norte. Era una de la más completa de la provincia. Su material bibliográfico satisfacía a todos sus socios. El edificio sucumbió y se transformó en escombros y ruinas, en el terremoto del 15 de enero de 1944. Allí murieron las señoritas María Raneé Clavel, (bibliotecaria) y su hermana Lucinda Clavel. Cabe mencionar que la biblioteca funcionaba en su domicilio particular. Estaba justo al lado o colindante de la "Panadería Vargas'', lugar donde el terremoto mató a más de 10 personas. Esta casa del libro y la cultura, con sus libros a cuesta, se trasladó a diversos domicilios, siempre cerca de la Plaza Juan Jufré, Concepción. Además en casas particulares, hasta que después muchos trámites e insistir, donaron un terreno sobre calle Mendoza, a pasos de calle Juan Jufré. Allí luce orgullosa en un moderno edificio. La modernidad desplazó, en este caso también al libro, que es la base de la lectura.

La Biblioteca en ruinas (1994)





Por Leopoldo Mazuelos Corts

DNI 5.543.908

Fotos: José Mazuelos