Señor director:



Camino a la Difunta Correa, por la ruta 141, se construyó hace varios años, una bicisenda, con el fin de que los promesantes que viajan en esos vehículos, como los caminantes, vayan por lugar seguro, es decir, sin correr riesgos de ser embestidos, ya que hubo varios accidentes trágicos anteriormente, en especial para fechas importantes como Semana Santa. El motivo de esta carta es para decir que esta bicisenda no se respeta para el fin por la que fue hecha. Por este camino transitan motos, automóviles y jinetes a caballo. Pero, casi no se ven caminantes o ciclistas. Y, los pocos que se ven, corren los mismos riesgos que si lo hicieran por la banquina de la ruta. Sé que es difícil patrullar esta zona de varios kilómetros. Sin embargo, creo que las autoridades correspondientes deben arbitrar medidas para evitar el mal uso de la bicisenda y también multar a quienes transitan por ese lugar en otro tipo de vehículos que no sean bicicletas.