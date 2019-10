Señor director:



La denominada Ruta del Sol, que va desde Rastreador Calívar hacia el Oeste es una autopista muy bien diseñada, donde no debería tener lugar ningún tipo de accidente. Sin embargo, el peligro acecha. La bicisenda no se usa como debiera. Los ciclistas suelen usar carriles destinados a vehículos como motos, automóviles, entre otros. Mientras, a veces se puede ver a motos circular por la bicisenda. Lo más llamativo de todo es que en las cercanías hay una seccional de Policía y que a veces suelen verse patrullas en la zona. Quizás, se necesite mayor vigilancia para evitar accidentes como también para sancionar a los ciclistas que no usan la bicisenda y a motorizados que se meten a la calzada exclusiva para ciclistas. Creo que se debe tomar conciencia y respetar la vida. Sin embargo, las autoridades respectivas deberían decir presente en la zona y sancionar a los infractores.





Heriberto Peña DNI 10.190.746