Señor director:



Dentro de todas las críticas que se efectúan en relación a la campaña de vacunación contra el covid-19 también hay muchas cosas para destacar como es el orden que prevalece en cada jornada dedicada a esta tarea. El martes pasado me tocó ir al salón multiuso de la Escuela General San Martín, uno de los centros vacunatorios que funcionan en Capital. Me habían advertido que habían largas colas de gente esperando su turno y que demoraría muchísimo tiempo, pero me llevé una sorpresa. Si bien cuando llegué había una larga cola, la gente fue circulando rápidamente y en poco tiempo ya me estaban colocando la vacuna correspondiente. Un orden total, mucha higiene y un trato muy considerado de la gente abocada al operativo. Excelente organización y predisposición para la tarea. Ojalá muchas dependencias funcionaran de esta forma.

Marilina Castro

DNI 18.125.632