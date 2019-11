El cruce de la Ruta Nacional Nº 20 y Calle La Plata es conocida de forma popular como "el cruce de la muerte". Allí sucedieron hechos trágicos en el transcurso del tiempo. Pareciera que ya se transformó en normal que sucedan colisiones con trágicas consecuencias. Ahora bien, lo preocupante es que no se observan soluciones de fondo para eliminar esta verdadera trampa que presentan las rutas mencionadas, en especial para aquellos que las transitan por primera vez. La experiencia demuestra a través del tiempo que las medidas implementadas siempre fueron provisorias y nunca cumplieron con la función que es la de prevenir sobre la inminencia de un cruce peligroso. Los pianitos no van más en este caso; los lomos de burro no sólo presentan un mayor peligro sino que son obsoletos y nada efectivos, las pinturas fosforescentes no sirven de nada; la rotonda es una solución a medias; la cartelería si no es grande, bien visible y emplazada a una distancia razonable, tampoco es efectiva toda vez que el conductor difícilmente la mire con detenimiento al viajar concentrado en el manejo de su vehículo. Concretamente sostengo que es tiempo que los organismos con responsabilidades específicas en el área como Vialidad Nacional y Provincial, Municipalidad de Caucete, etc., planifiquen y acuerden trabajos en conjuntos para que estos accidentes viales no ocurran más en este como en otros cruces peligrosos, en tanto se espera la anunciada autopista Caucete-San Juan con pocas posibilidades de concretarse por ahora.



Por Lucio Deciderio Atencio DNI 7.935.910