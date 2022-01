La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró "exitosa" la temporada veraniega, y resaltó la influencia del programa Previaje al estimar que unas 22 millones de personas se movilizaron a distintos destinos. "Hasta el momento está siendo una temporada exitosa. El turismo ya movilizó a 22 millones de personas en lo que va del año", detalló a radio Provincia el secretario de Prensa de la entidad, Salvador Femenía. El directivo comentó que "hay un gasto promedio de 3.600 pesos diarios por turista" y que "tal vez no es tanto, pero en el volumen se nota muchísimo", resaltó. En ese marco, puntualizó que el programa Previaje es "un gran incentivo, una política muy buena que impacta y mueve la economía en empleo, consumo, gastronomía y hotelería". "Preveíamos que iba a ser fuerte el movimiento de turistas, teniendo en cuenta que hace un año no pudo vacacionar la gente", manifestó. Sobre las expectativas para febrero y marzo, el miembro de CAME destacó que "son muy buenas". "Y ahora en enero hay destinos como Mar del Plata, Mar de las Pampas y Pinamar con ocupación arriba del 95%", agregó. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, expresó días atrás en Mar del Plata que "el Previaje es una política pública que funcionó" y que en su última edición alcanzó ventas por 100.000 millones de pesos, diez veces más que en su edición de lanzamiento. "El Previaje superó todas las expectativas", dijo el funcionario y recordó que en su lanzamiento en agosto con el presidente Alberto Fernández esperaban para esta segunda edición "duplicar o triplicar la primera, pero lo multiplicó por 10: alcanzó los 100 mil millones de pesos y lo usaron 4,5 millones de argentinos".



Agencia Télam