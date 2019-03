Señor director:



Me preocupa conocer cuál es el estado en que se encuentran los postes y cables caídos a un costado de la Ruta 141, camino que va desde Caucete a la Difunta Correa, ya que sobre esta ruta hay mucha gente que para pasar un día de campo y no se sabe si ese tendido eléctrico lleva actualmente electricidad o está desactivado.



El mayor peligro es para los niños que les gusta jugar por todas partes y que no miden el riesgo al poder tocar los cables que en estos momentos están sobre la tierra al haberse caído los postes.



La caída de este tendido se produjo la semana pasada, en ocasión del fuerte viento Sur que llegó a la provincia, y desde entonces postes y cables están por el piso.



No he escuchado que en Vallecito o Bermejo esté cortado el servicio de energía, por lo que me preocupa de que los cables sigan llevando electricidad.



Comento este aspecto como una contribución para la distribuidora de energía, para que implemente una urgente solución al problema antes de que tengamos que lamentar una desgracia.





José Vicente Quinteros DNI 16.089.991