Señor director:



En las inmediaciones de calle España y Falucho los trabajos de urbanización no han podido solucionar un antiguo problema que afecta a todos los vecinos de esta zona de Capital. Cada vez que llueve el agua se acumula cubriendo más de la mitad de la calle, lo que representa un serio inconveniente tanto para los frentistas como para el tránsito vehicular. El problema no es nuevo y ya han pasado varias gestiones municipales sin que se lo solucione, a pesar de que ha sido planteado en cada oportunidad ante las autoridades correspondiente. El inconveniente básicamente responde a un problema de desnivel de la calzada que hace que el agua no tenga un drenaje apropiado y eso provoca que cada vez que llueve con cierta intensidad el agua se acumule durante días.



Estamos a la espera de que desde el municipio se considere el tema y se loe de una solución que sea definitiva.





Vecinos de la intersección

de calles España y Falucho

Capital.