Señor director:



Hace unos días transitaba por la calle Sargento Cabral a la altura de Matías Zavalla, frente al Club Colon Junior, en Capital. Iba en mi moto rumbo al trabajo a una baja velocidad. Sin embargo, esto no impidió llevarme por delante un bache. Pude superarlo, pero a pocos metros, el segundo bache hizo que me desestabilizara del rodado, con tal mala fortuna que fui a parar al asfalto. Esta circunstancia provocó que me fracturara la pierna y por lo tanto, tendré al menos para dos meses de reposo y la posterior rehabilitación. Ante esta circunstancia y la impotencia de no poder salir a trabajar por esta lesión, quiero pedir a las autoridades correspondientes, que creo, se trata de la Municipalidad de la Capital, que por favor, bacheen la zona, porque es muy peligroso. Y, si pudieran repavimentar esa zona de unos 200 metros de longitud, sería mucho mejor. Desde ya, muchas gracias.



Roberto Arregui

DNI 13.278.275