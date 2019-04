Señor director:



El sentimiento que albergamos en lo más recóndito del alma, todos los argentinos, es que las Malvinas nos pertenecen. Son muchas las razones que nos asisten. Nombraré solo dos: Derechos históricos y geográficos, ratificados por la comunidad internacional. Lo que nos lleva a recordar el 2 de abril, es un fervoroso reconocimiento al valor de quienes dieron la vida por la causa. Las llamas eternas y las vigilias de algunos monumentos , las placas en mármol o en bronce: no son suficientes para resarcir el dolor que nos produce el recuerdo de aquellos hechos, si quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de este país; no tratan de propiciar, un justo reclamo por nuestra soberanía; por el respeto a la memoria de aquellos que duermen en el Cementerio de Darwin, a los identificados y a los no identificados, al "soldado sólo conocido por Dios'', y a los que yacen en las profundidades del Atlántico Sur. Por las madres viudas, hijos y demás familiares y por los recursos naturales de las generaciones venideras.





Natalia E. Moróz DNI 4.727.545

Grupo literario "Las Ñustas y el Sol''