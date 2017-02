Señor director:



Quiero agradecer la publicación en la columna de "Los lectores opinan" de las cartas en las que vecinos de los departamentos Capital y Rawson solicitaron tareas de bacheo en la calle Nicanor Larraín, entre Acceso Sur y General Acha.



Considero muy importante, en lo personal, agradecer a DIARIO DE CUYO, que a través de sus secciones Opinión y Suplemento Verde se hizo eco del mal estado en que estaba la referida arteria planteado por vecinos y empresarios de la zona.



Esto sirvió para poner en alerta a los señores intendentes Juan Carlos Gioja y Franco Aranda sobre el estado penoso que presentaba esta estratégica vía de acceso, divisoria de ambos municipios.



Publicar estas cartas no significa ni debe interpretarse como quejas a una administración municipal, sino como una contribución a la mayor ejecutividad en las obras públicas.



En pocos días luego de las publicaciones, los peligrosos pozos fueron bacheados.

Ojalá la gente use cada vez más esta importante herramienta para poner sobre la mesa de debates temas claves a nivel provincial como lo son las demandas de mejoras en educación, salud e infraestructura.



Antes de despedirme, no quiero dejar de adherir a los pedidos de vecinos, comerciantes y empresarios de calle Larraín en el citado tramo, en torno a la construcción de cunetas, desagües y cordones, así como la forestación de dicha arteria, clave en una provincia desértica como la nuestra y en una arteria de acceso a la ciudad capital.