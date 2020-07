Señor director:



Comenzó siendo una rotura en el medio de la calzada con aguas servidas que inundaron unos 100 metros a la redonda. Luego de un arreglo, pasó un mes y otra vez el agua llegó incluso al Barrio SMATA, en Capital. Las dificultades para transitar son muchas, además de los malos olores y máquinas trabajando, hicieron que las obras se extendieran unos 100 metros sobre la calzada. Pasaron unos 15 días y nuevamente la filtración de agua se deja ver. Me estoy refiriendo a la Avenida Paula Albarracín de Sarmiento, desde Laprida, unos 300 metros al Sur. La calle quedó destruida, las obras realizadas vuelven a mostrar que no se hicieron bien, el agua emergió por sobre el ripio y los escombros. Y, de ser una pequeña rotura ya son varias cuadras. Algo pasa y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) no brinda explicaciones públicas para saber qué ocurre. El problema además es que esta avenida está habilitada para transitar. Todo es un caos, entre la cantidad de vehículos que pasan y levantan polvareda y piedras sueltas que saltan hacia las viviendas. A esto hay que sumarle la contaminación de los malos olores que transmiten miedo a los vecinos en este contexto de crisis sanitaria. Es de esperar una solución definitiva para este problema.

Adalberto Torres

DNI 7.387.378