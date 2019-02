Señor director:



No vivo en la provincia de San Juan. Pero allí tengo familiares en la localidad de Quinto Cuartel, Pocito. por tal motivo quiero comentar por medio de esta carta que la Calle 11 desde OSSE al cerro, riegan con un camión a las 7 de la mañana y hasta el otro día no lo vuelven a hacer. Pasan camiones con semi acoplados todo el día. Algunos despacio, pero por lo general de manera imprudente. Como consecuencia hay tierra en las casas, en el cuerpo de cada vecino del lugar, autos, comida, etc. Los habitantes les recriminan a los choferes por su poca solidaridad al pasar a toda velocidad. Pero en cierta ocasión, uno de ellos bajó del vehículo con un cuchillo para atacar a los vecinos. Los vecinos de la zona son personas dignas que reclaman una solución al señor intendente.





Mario Rodolfo Rizzo DNI 4.637.462