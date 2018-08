Señor director:



Ayer nuevamente fui víctima de una de las tantas manifestaciones que se vienen realizando por las calles céntrica de la ciudad de San Juan. Digo que fui víctima, porque perdí más de una hora tratando de encontrar el lugar donde pararía el colectivo en el que tenía que regresar a mi casa.



Fui de un lado a otro y siempre me decían que en ese sitio no pararía el colectivo, porque más adelante la calle estaba cortada por una manifestación que se estaba haciendo frente al Ministerio de Trabajo.



Les comento que no es la primera vez que esto me sucede y que, por más razón que tengan los manifestantes, creo que no es la forma de protestar, perjudicando a otras personas que nada tienen que ver con el conflicto.



Andrea Soledad Pérez DNI 18.428.001