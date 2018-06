Señor director:



Me parece que no todo es malo en el país y en la provincia. Algo que se está notando para beneficio y seguridad de conductores y peatones es que muchos semáforos indican los segundos que se tienen para pasar una esquina. Este sencillo, pero efectivo método, hace que las personas estén informadas sobre un momento en el que se pone en juego la vida. Esto es así, porque en las calles donde los semáforos no muestran los segundos para pasar o tiempo de detención vehicular, a veces, algunos conductores se adelantan a la luz indicatoria y ocurren accidentes por negligencia. Por tal motivo, les pido a los intendentes de todos los departamentos de la provincia que, cuanto antes, cambien los viejos semáforos por los nuevos, que tienen luces led e información para cuidar la vida y evitar accidentes.