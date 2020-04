Señor director:



Con esta situación que se vive y que es de público conocimiento, las calles están desiertas por las noches. Pero eso no es todo, la iluminación en mi barrio deja mucho que desear. Me refiero al Barrio Aramburu, donde las farolas brindan una tenue luz, que no sirve para el fin por el que fueron colocadas. Algunos viejos vecinos dicen que hace años que no se reponen las luminarias. Pedimos por favor al municipio que se repongan las farolas en el barrio y calles aledañas. De esa forma se podría transitar con mayor seguridad por veredas y calles. Además, sería una gran solución para evitar accidentes de tránsito.