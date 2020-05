Señor director:



Qué bueno que se hayan implementado las caminatas saludables para bien de las personas de todas las edades que hasta ahora habían estado confinadas sin poder salir del ámbito hogareño. Esto viene muy bien, especialmente a los niños y los adultos mayores, que son los que más están sufriendo la cuarentena ya que no pueden salir ni siquiera a hacer una compra al comercio local. De todas formas, me llamó mucho la atención, que en las horas habilitadas para estas salidas, no fue tanta la concurrencia, al menos en las plazas por las que tuve la oportunidad de pasar, entre ellas la Hipólito Yrigoyen, de la ciudad Capital, y la plaza de Santa Lucía. Pude ver algunas personas que habían salido con sus hijos y otros paseando con los perros, que es una de las actividades que están permitidas.

Ojalá que con el transcurso de los días la gente que realmente lo necesite pueda salir a hacer estas caminatas que tan bien le hacen a la salud.



Manuel Esquivel

DNI 14.002.975