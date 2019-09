Señor director:



Tras felicitarse por los buenos datos del primer semestre de 2019 que se había registrado la siniestralidad vial más baja de la historia, desde inicios de la década de 1960, el lema de la campaña episcopal de este año del Departamento Pastoral de la Carretera en España es: "No hagas a nadie lo que tú aborreces''. Ponía el acento precisamente en esa llaga. Los otros conductores no son adversarios ni obstáculos que haya que superar, sino hermanos y compañeros de camino que esperan, como yo, llegar felizmente a su destino. Ése debe ser el mensaje principal: una llamada a la prudencia y a la responsabilidad de cada uno, que nos invite a ponernos en el lugar del otro y a no hacerle, tampoco en la carretera, lo que no queremos para nosotros mismos.





Enrique B. Casal DNI 3.701.226