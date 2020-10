Señor director:



Cada día vemos de manera impotente como el medioambiente es devastado por los incendios. Provincias del Norte argentino, como también Buenos Aires y Córdoba, son los principales escenarios. Esta situación también sucede en otros lugares del planeta. No son sólo incendios de pasturas, de bosques o de selvas. Se trata de la destrucción del hábitat de una nutrida como variada cantidad de especies animales y vegetales. También influye de manera grave la vida del ser humano. Sin dudas que hay miles y hasta millones de personas que son concientes de esta destrucción y atentado a la vida. Pero también están quienes no tienen la menor idea de las consecuencias de estos desastres. Por tal motivo es que necesitamos mayor educación y transición de conocimientos para que no se atente contra la naturaleza. Porque cuando nos demos cuenta del daño ocasionados, probablemente sea tarde para salvar el planeta.