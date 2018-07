Señor director:



Finalizado el Mundial de Fútbol Rusia 2018, podemos decir que este evento deportivo no nos dejó absolutamente nada. No obtuvimos resultados deportivos ni tampoco contribuyó con nuestro patriotismo ya que no estuvimos entre los países que se destacaron por su comportamiento, conducta o que contribuyeron con su presencia a fortalecer la imagen de Nación.



Uno de los puntos débiles que tuvimos fue el del Himno Nacional. Otros países lo aprovecharon para expresar su sentimiento nacional mientras que nosotros lo desaprovechamos con un pasaje que no expresa nada y que, para colmo, muchos jugadores parecen no sentirlo como debería ser.



Señores, al Himno Nacional hay que cantarlo, no basta escuchar su melodía, pues, es parte de nuestra identidad nacional, es parte de nuestros símbolos patrios, es el amor a la patria, a la Argentina. Con tristeza y algo de bronca observábamos como uno de nuestros principales jugadores frotaba su frente mientras el Himno estaba sonando. Con esta actitud los valores de nuestra Canción Patria pasaron a un segundo plano.



No nos damos cuenta o no queremos darnos por enterados de semejante afrenta. Si yo reniego y no canto el Himno Nacional, no merezco llevar los colores de mi bandera.





Leopoldo Mazuelos Corts DNI 5.543.908