Señor director:



Hace unos días leí con atención en DIARIO DE CUYO, una nota sobre el peligro que hay con las tapas de los árboles en muchos lugares de la ciudad Capital. Esta carta no pretende ser una critica, sino un aporte para que evitar accidentes. Es por eso que quiero sumarme a este llamado de atención no solo para las autoridades municipales de este departamento, sino para el resto de los municipios del Gran San Juan, debido a los peligros de que ocurran accidentes a las personas. Y, quiero apuntar muy en especial un tramo de calle General Acha, desde Mariano Moreno hasta Brasil. Allí hay canteros sumamente desproporcionados en su tamaño.Es decir muy grandes. Quizás los construyeron así en otra época con la intención de que se rieguen mejor, no sé. El problema es que en algunos canteros faltan tapas para cubrirlos y rodear los troncos de los árboles. Pero además, muchos de ellos están levantados o mal colocados, lo que sugiere un peligro para los peatones que podrían tropezar y hasta caer en estos inmensos canteros.





Rafael Romero

DNI 10.375.027