Fernando Ríos Palacios, presentado por Rony Vargas

Voy a seguir aprovechando, en beneficio mío y de ustedes, el libro "Historia del Tango III'' (El tango en San Juan) escrito por el doctor Amín Raed, quien aparte de ejercer su profesión de médico, tuvo una proficua vida social, tanto en los ambientes deportivos como políticos, y su pasión por el tango le sirvió para convertirse en miembro activo de la Academia Nacional del Tango. En esta ocasión, voy a rescatar el apartado correspondiente a los cantores de tango que dio nuestra provincia. Antes de la extensa y valiosa enumeración que hace el autor, aporto mi humilde conocimiento que arranca con Héctor "Tito'' Gregui (Iván Grgyc en realidad), de quien fuera nuestro compañero de redacción en el viejo Diario "Tribuna de la Tarde'', en los años 70. En mi juventud lo había visto como cantor de la "Santa Anita Jazz'', si mal no recuerdo, en la pista del club Inca Huasi. Pero en esos años donde compartí actividades periodísticas, pudo comprobar una gratísima transformación como cantor de tangos, con un estilo muy similar a quien fuera mi ídolo por esos años, Julio Sosa. Después he visto al "Tino'' López, quien llegó a cantar en la pizzería del "Gordo Pinda'', al lado de mi casa, en la Esquina Colorada. Y más recientemente a Raúl Abasolo y Jorge Vargas, con quienes he compartido algunos asados y han cantado en mi casa, quienes están en el listado del doctor Raed. Y agrego por mi parte a un vecino, algunos años mayor, pero a quien tengo la suerte de acompañar en nuestras habituales reuniones, Guido González, quien estoy seguro que de haber cantado profesionalmente, hubiera llegado muy alto en la consideración de los amantes del tango. "Cuando cante tu amigo, yo no hago tango'', me dijo en tono admirativo "Pepe'' Sarasúa. La nómina del doctor Raed es la siguiente (menciono únicamente el nombre artístico): Walter San Juan, Oscar Allende, Alberto Podestá, Jorge Durán, Carlitos Aguirre, Alberto Llarena, Alberto Vidal, Roberto Miranda (que es el "Gordo'' Magrini, bancario, a quien ví cantar en un cumpleaños del "Coco'' Castro, amigo y que fuera jugador de Independiente y Peñarol), Juan Carlos Del Mar, Héctor de Luca, Hugo de la Fuente, Tito Gregui, Luis Montiel, Carlos Leiva, Mario Pondal, Rodolfo Tulián, Lalo Farrán, Silvio Francisco Falanti, Pablo Rojas, Fernando Ríos Palacios (que recuerdo fue ganador del concurso "Calzados Del Mar'' organizado por Radio Colón), Carmencita Valdez, Alberto Sánchez, Carmen Nogues, Hilda Rufino ("La Cuyanita''), y menciona que actuaron en las "Tertulias'' organizadas por el Museo del Tango y El Tango y la Familia, a Walter Matar, Esteban Díaz, Pedrito Montaña, Tino López, Emilio Bozola, Jorge Vargas y su guitarra, Patricia Vizcaíno, Rosi Galán, Raúl Abasolo, Carolina Betio (Carolina San Juan), Alberto Sánchez, Claudio Rojas, Graciela Becerra, Rubí Alós, Rosita Pacheco, Javier Quiroga, Raúl Baca y Hugo Cárdenas. Agrego a Hugo Ruades. Me animo a mencionar, con las debidas licencias, porque puedo equivocarme, que Alberto Podestá, Jorge Durán y Fernando Ríos Palacios, son quienes trascendieron con fuerza en el orden nacional y pusieron presente a San Juan allá, por "donde va la luna rodando por Callao''.





Orlando Navarro

Periodista