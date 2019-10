Señor director:



Me sumo a quienes señalan diversos problemas en el servicio de colectivos en San Juan. Esto con el fin de que entre todos mejoremos nuestra sociedad en todos los aspectos. En ese sentido señalo que faltan inspectores o directivas oficiales y de las mismas empresas para los choferes que permiten el descenso de pasajeros por la puerta delantera, cuando hay carteles que piden a las personas bajar por la puerta de atrás. Parece un tema menor, pero no lo es, ya que fui testigo de discusiones entre pasajeros por este tema en distintos días y lugares, en especial en el centro de la ciudad Capital. Por otra parte, la higiene de las unidades deja mucho que desear. Al parecer no se desinfectan a diario en ninguna línea. Y, como reclamo generalizado, lo durísimo que es para los pasajeros cada vez que los micros pasan por baches o pianitos. No tienen amortiguación. Esto hace que los viajes sean tortuosos. Es de esperar que el Gobierno provincial haga algo al respecto en beneficio de los usuarios, que son los que mantienen el servicio.





Mario Sánchez DNI 10.189.016