Señor director:



Comenzó el ciclo lectivo en San Juan. Como ya es tradición, el caos vehicular frente a escuelas y colegios no da tregua. Esta situación no sólo se da en el centro de la Capital, sino en diferentes barrios y los departamentos del Gran San Juan. Se trata de una cuestión cultural que entre todos debemos modificar. Los padres por lo general quieren la comodidad de dejar a sus pequeños hijos en la puerta del establecimiento escolar, por lo tanto se forman doble y hasta triple fila en cada lugar. Como todo cambio, al principio es molesto. Pero, es necesario modificar conductas para hacer una sociedad más ordenada. Y esto es no sólo para este caso sino para todas las áreas de la vida en comunidad.