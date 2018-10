La avenida Paula de Sarmiento sigue provocando inconvenientes. Ahora, los más perjudicados son los peatones.

Durante años, los lectores de DIARIO DE CUYO, se han manifestado con opiniones y sugerencias a las autoridades de turno sobre un tema específico. Es el caótico tránsito vehicular por la avenida Paula Albarracín de Sarmiento entre calle 25 de Mayo y Sargento Cabral, ex Coll. Por fortuna, la actual administración del municipio capitalino hizo algunas obras viales que ordenó en algo el flujo de tránsito vehicular. Sin embargo, hay un elemento que no se ha tenido en cuenta. Se trata de los peatones que quieren cruzar al otro lado de la avenida en distintos puntos, a lo largo de unos 800 metros. Lo sufren alumnos, docentes y padres de una escuela primaria que está sobre calle Sargento Cabral, como también la comunidad educativa de la escuela de Enología y los ciudadanos en general. Definitivamente, no se puede ni intentar cruzar esta avenida, por el intenso tránsito que existe en esa zona. La única posibilidad de hacerlo es en los dos puntos extremos mencionados, con mucho riesgo de ser embestido y sufrir consecuencias, como la perdida de vida, por ejemplo.



No soy ingeniero vial, pero como ciudadano común, creo que una buena solución sería colocar puentes peatonales, con el fin de que las personas que se trasladan de a pie puedan tener acceso a la vereda opuesta. Es de esperar que las autoridades correspondientes, trabajen en este tema de manera urgente, para mejorar el tránsito peatonal y sin sufrir riesgos de accidentes.



Por Américo Robledo DNI 6.917.035