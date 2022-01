Señor director:



Carlos Roque Monzón nació en San Javier, Santa Fe, el 7 de agosto de 1942 y falleció un día como hoy, 8 de enero, pero de 1995, en Los Cerrillos. Fue un boxeador argentino que también se desempeñó ocasionalmente como actor de cine. Considerado por muchos especialistas como el máximo representante del boxeo argentino y uno de los mejores de la historia universal de esa práctica, además de uno de los mejores deportistas argentinos de toda la historia. Alcanzó el título de campeón mundial de la categoría mediano a fines de 1970 y lo retuvo hasta su retiro, en 1977. En el ranking libra por libra de todos los tiempos del sitio web Boxrec fue ubicado en la posición 7.5. La revista The Ring lo ubicó en el número 11 de la lista de los mejores boxeadores históricos. En 1990 fue incorporado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. El 14 de febrero de 1988, cometió el femicidio de su expareja, Alicia Muñiz, hecho por el que fue juzgado y condenado a once años de prisión por homicidio simple, dado que, por ese entonces, no existía un tratamiento especial para ese tipo de delitos. Falleció por causa de un accidente automovilístico, en una salida transitoria que había obtenido en el marco de su condena.



Roberto Gattuso

DNI 10.892.738