La carrera por el Oscar a la mejor dirección se resolverá este domingo, pero ya parece contar con claros favoritos, un dos contra uno entre Daniel Kwan y Daniel Scheinert por la sorpresa de la temporada, "Eveything Eveywhere All at Once", y Steven Spielberg (foto) por su personalísima "The Fabelmans". Spielberg aspira a su tercera estatuilla como director -la ganó por "Schindler's List" y "Saving Private Ryan"- y llega a la gala del 12 de marzo con otro gran reconocimiento como realizador de su película, el Globo de Oro. De hacerse con el Oscar, Spielberg -de 76 años- se convertiría en el tercer cineasta en tener tres galardones a mejor director junto con Frank Capra y William Wyler.



Por Mónica Rubalcava

Agencia EFE