Nube oscura cubre mi alma

es la pena que invade callada...

Cuando escucho a jóvenes capaces,

sin tener piedad por el pobre,

lo han dejado sin oportunidades...

¡No sienten!

no comprenden esta realidad ...

Es que han visto

todo trastocado...



¿Los culpables?

Los abusadores populistas

se han valido de esos pobres

dando dádivas.

¡mal acostumbraron!



Ellos se sentaron en el trono

¡sin dar ejemplo ni enseñanza!

convirtiendo una masa de indigentes,

a merced de la dádiva "maloliente",

la culpable de ignorancia, vagancia,

¡mediocridad y muerte!

Por ello, comprendo a los

jóvenes capaces, pero no los justifico.

Ellos también tienen fallas...

la de no tener una formación humana...

Afirmarse pero dando la mano al caído, al sin educación sin trabajo. Dar la luz que falta en el camino, con esfuerzo, valores, ¡y entre todos buscar la salida!

¡Este escrito no son sólo palabras! exijo a ti, joven, ¡reveas tu postura! Enfrenta la realidad, ¡pensando no sólo en tu bolsillo!

Si no lo haces, me adelanto a tu futuro. ¡Serás presa de esa masa hambrienta y sin destino!

Beatriz del Alba