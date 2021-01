Señor director:



Recorriendo la Autopista A014, que es la Avenida de Circunvalación que rodea nuestra ciudad Capital, advertí con cierta preocupación que la mayoría de los carteles indicadores, especialmente los que se encuentran sobre los carriles de circulación, están despintados, por lo que en algunos casos son pocos legibles o directamente no se lee nada. Esta situación dificulta mucho el tránsito tanto para los propios sanjuaninos como para la los automovilistas que no son de la provincia y no conocen salidas o ingresos a la avenida. No se trata de un problema que sea nuevo, ya que los carteles están sin pintar desde hace tiempo.