Señor director:

La Semana de Mayo y más aún el día 25, no pasó desapercibido para los sanjuaninos. Si bien no hubo ese clásico desfile escolar, hubo casas y edificios hornamentadas con banderas de nuestra querida Argentina. Esa muestra de amor me lleva a pensar que hay esperanzas. No solo en superar la situación sanitaria que enfrentamos como el covid-19 y el dengue, sino, que Dios nos ayude a superar la peor de las enfermedades, que es la antinomia política que nos divide. Es tiempo de que, como familia argentina que somos, nos unamos tolerando pensamientos diferentes. Pero enfocados en un objetivo, el respeto por la Constitución Nacional, la libertad y la república por la que lucharon nuestros antepasados. Tenemos la obligación de salir adelante para de esa manera, rendir honores a todos aquellos que lucharon por la independencia de nuestra patria en esos en los primeros años del siglo XIX.



Camila Osorio

DNI 13.036.383