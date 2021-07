Señor director:



Este 9 de julio será uno distinto, no sólo por las situaciones anormales que se presentan en la actualidad, sino por muchos familiares y amigos que nos dejaron en este último tiempo y siendo completamente sincero la situación política, económica y social no para nada es la mejor, pero en estos momentos es cuando uno debe demostrar su sentido de pertenencia con esta hermosa nación, que a pesar de no estar en la mejor situación nos dio muchas alegrías y no tengo duda que nos las seguirá dando.



Esta es la fecha patria por excelencia para nosotros los argentinos, este día por fin obtuvimos nuestra independencia, fue muy dificultoso pero el sentimiento y empuje de cada argentino hicieron ese sueño realidad.



Le pido a cada uno desde mi humilde posición que no bajemos los brazos, sigamos teniendo fe y trabajando el día a día por nuestras Nación, por nuestras familias y por nosotros mismos como lo hicieron esos hombres y mujeres aquel 9 de julio de 1816, que con su predilección lograron para todos los argentinos, hasta hoy en día, formar una Argentina valerosa llena de principios que nos hacen no sólo una gran nación sino unas grandes personas; esto se logra cuando respetamos y defendemos nuestros derechos como argentinos frente a otras naciones, cuando enseñamos a nuestros niños y jóvenes a defender los derechos personales y colectivos, cuando demostramos el amor a nuestra patria en los actos cotidianos, trabajando por el bien de todos y sobre todo cuando valoramos vivir y ver crecer a nuestros niños en un país libre.





Ángel Alfredo Andrada

DNI 12.878.584

Exconscriptos Sanjuaninos

(Operativo Independencia y canal de Beagle)